Dragon Ball: ecco come apparirebbe Gohan Ragazzo con i colori dei DB Super

Uno dei momenti più epici della terza macrosaga di Dragon Ball Z è stato lo scontro tra Gohan e Cell. Il figlio di Goku, infatti, è stato mandato sul campo di battaglia proprio da suo padre

Uno dei personaggi più apprezzati dell'intero capolavoro di Akira Toriyama è Gohan, un personaggio che ha avuto un forte sviluppo psicologico all'interno dell'opera. Al contrario del padre, infatti, il giovane saiyan non ha mai avuto un indole particolarmente bellica, anzi, tuttavia si è sempre battuto per il bene dei propri cari e da qui la sua decisione di partecipare al Torneo del Potere.

In Dragon Ball Super, TOEI Animation ha rafforzato la volontà di Gohan di allontanarsi volutamente dal campo di battaglia per dedicarsi alla famiglia e ai suoi studi, un sogno che è riuscito a realizzare nonostante i sacrifici. Ad ogni modo, la sua controparte da ragazzo e protagonista nella saga di Cell è ancora oggi notevolmente apprezzata dai fan del franchise, al punto tale che diverse sono le illustrazioni a lui dedicate. Un artista, a tal proposito, un certo Alan, ha reinterpretato il personaggio con i colori e lo stile di DB Super, rappresentazione che fornisce un interessante punto di riflessione in merito al design dell'iconico eroe.

E voi, invece, con quale stile preferite di più Gohan Ragazzo, con quello di DBZ o di DB Super? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.