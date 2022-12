Dragon Ball: come apparirebbe Goku bambino con lo stile Disney e di Kingdom Hearts?

Il protagonista di Dragon Ball, Goku, è uno dei personaggi più iconici del mondo, un eroe che tutti bene o male hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Nel tempo, infatti, abbiamo assistito alla crescita del giovane saiyan da bambino sino all'età adulta.

Dragon Ball è un franchise con 38 anni di storia ed è lecito aspettarsi qualche interessante novità in occasione del 40° anniversario nel 2024. Ad ogni modo, in attesa di conoscere cosa accadrà alla serie in futuro, nel frattempo il web continua a supportare il capoalvoro di Akira Toriyam con brillanti manifestazioni di creatività, alcune delle quali anche piuttosto originali.

L'artista di Reddit conosciuto come SoldTheWorld ha infatti recentemente realizzato una particolare fan-art, la stessa allegata in calce alla notizia, in cui prova a trasformare Goku bambino nei panni di un personaggio di differenti progetti come Kingdom Hearts, Topolino, lo Studio Ghibli e tanti altri ancora. Si tratta di un'idea piuttosto originale che ha riscosso anche un certo grado di apprezzamento grazie alla brillante trovata dell'artista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica? Quale versione di Goku bambino preferite all'interno dell'illustrazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.