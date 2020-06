Dragon Ball: ecco come apparirebbe Goku in versione Dio della Distruzione

Il grande franchise di Dragon Ball continua la sua strada verso la vetta dell'industria anime/manga con produzioni di ogni tipo - tra serie animate, produzioni cartacee, pellicole, videogiochi e molto altro ancora - che hanno tenuto impegnato un pubblico composto da milioni di fan sparsi in tutto il globo.

Grazie ai suoi personaggi carichi di fascino e ai suoi scontri da vivere con il cuore in gola, l'opera è tutt'ora sulla bocca di tutti, con i social che oramai sono letteralmente pieni fino all'orlo di lavori fanmade - tra cospley e fanart realizzate con una cura alle volte maniacale - che hanno contribuito a tenere sempre alta l'attenzione.

Ebbene, tra i tanti che si sono lanciati nella realizzazioni di lavori fanmade, questa volta è stato l'artista @qiashucai ad aver fatto parlare di sé, il tutto grazie a uno splendido disegno animato che ha immaginato il nostro ben noto Goku in una veste quantomeno interessante. Per l'occasione, il ragazzo ha infatti deciso d'immaginare il nostro eroe come un Dio della Distruzione, portando così alla luce un look riconoscibile ma al contempo minaccioso dove ogni dettaglio è stato creato con estrema cura. Il lavoro, come potete visionare dall'immagine visibile scorrendo a fondo news, è a dir poco splendido ed è riuscito a guadagnarsi gli apprezzamenti di moltissimi utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stata svelata al pubblico una splendida figure a tema Dragon Ball dedicata a Bulma e Goku.