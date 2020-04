Dragon Ball: come apparirebbe Goku in versione supereroe DC?

Da quando Toriyama nel lontano 1984 ha deciso di dare inizio a quelle che sarebbero diventate le leggendarie gesta di Goku, all'interno di un manga di nome Dragon Ball, forse non tutti si sarebbero aspettati di vedere il nostro eroe percorrere così tanta strada e soprattutto salvare così tante volte il pianeta terra da minacce esterne.

Possiamo dire che la caratteristica principale del Saiyan protagonista è proprio quella di essere un paladino della giustizia, sempre pronto ad aiutare i più deboli e a mettere in gioco la sua stessa vita per sconfiggere il cattivo di turno. Ormai lo sappiamo bene tutti, e non è un caso se molti considerano Goku un vero e proprio supereroe alla stregua di quelli presenti nei fumetti americani. Dopotutto basterebbe sradicarlo dall'ambiente in cui ha avuto origine, dal mondo creato da Toriyama, inserirlo nel mondo reale, nel nostro mondo, e dargli un costume da vero supereroe per farlo diventare a tutti gli effetti uno dei personaggi Marvel o DC.

Avete mai pensato a come potrebbe apparire Goku, con un reale costume e magari anche Super Saiyan? Avete mai immaginato di vederlo tra le pagine a colori dei comics, anziché in quelle in bianco e nero dei manga? Ebbene, non siete i soli. Proprio come condiviso dall'utente di Twitter SirBaisa, egli non si è limitato ad immaginarlo è basta, ma ha deciso anche di dargli una forma e un aspetto, di disegnarlo e fargli prendere forma davanti ai nostri occhi.

Come puoi vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, Goku appare in versione Super Saiyan livello uno, all'interno di un reale costume da supereroe mal ridotto e dai colori sulla falsa riga di quello originale ideato da Toriyama. Ha lo sguardo fiero, capace di trasmettere forza pure come un qualsiasi altro eroe dell'Univero DC.

Adesso che Goku ha fatto il suo debutto in questo mondo, che ne dite di scoprire una volta per tutte chi tra lui e Superman avrebbe la meglio in un combattimento uno contro uno? Vincerebbe il figlio di Vegeta o il figlio di Krypton? A voi la parola.

