Dragon Ball: come apparirebbe la trasformazione di Gohan in SSJ2 con lo stile di Shintani?

Nonostante non si senta parlare da tempo di Dragon Ball Super 2, diverse voci sembravano tutte orientate a confermare il ritorno di Naohiro Shintani al character design dopo il clamoroso successo di DB Super: Broly, film forte di un comparto tecnico straordinario ma soprattutto modernizzato.

Ed è proprio a causa della precedente pellicola che le aspettative per Dragon Ball Super: Super Hero erano alle stelle, entusiasmo in parte smorzato da un comparto tecnico che si preannuncia un passo indietro rispetto allo scorso lungometraggio. L'incredibile stile di Shintani è entrato nel cuore degli appassionati e in rete è facile rintracciare centinaia di illustrazioni che reinterpretano col nuovo design alcune scene iconiche della saga.

A tal proposito, l'artista AubreiPrince ha realizzato una particolare fan-art che reinterpreta con lo stile del noto character deisgner una delle scene più iconiche della Saga di Cell, ovvero la reazione di Gohan al brutale omicidio di C-16. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla splendida illustrazione in questione in calce alla notizia per avere un confronto con la scena originale allegata invece in cima alla pagina.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piacerebbe un remake di Dragon Ball con uno stile del genere? Diteci la vostra con un commento qua sotto.