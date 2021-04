Dragon Ball: come apparirebbe l'Ultra Istinto se Toriyama non avesse mai cambiato stile?

Ogni autore tende ad evolvere il proprio tratto durante gli anni di serializzazione, a maggior ragione quando l'appuntamento tra le pagine di una determinata rivista si ripercuote settimanalmente o mensilmente e per un lungo periodo di tempo. Anche lo stile di Akira Toriyama, dunque, è cambiato molto durante la stesura di Dragon Ball.

Oggi il futuro della serie passa tra le mani di Toyotaro che, lentamente, sta prendendo più coraggio e autonomia per prendere in eredità il franchise. Una lunga fase di transizione che oggi abbiamo imparato ad apprezzare nonostante l'appoggio di Akira Toriyama resti evidente soprattutto in fase di sceneggiatura. Ad ogni modo, attualmente l'ultimo nuovo character design che abbiamo avuto modo di ammirare è stato quello di Goku Ultra Istinto Perfetto, forma molto apprezzata dai fan di DB Super.

Proprio in onore di questa popolarità, un artista, un certo LoboArt, ha provato a reinterpretare l'aspetto di Goku in onore del passato, in particolare prima che Toriyama sensei iniziasse ad evolvere gradualmente il suo stile. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce un interessante spunto di riflessione dal momento che Goku appare molto diverso da come lo consociamo oggi, con un tratto decisamente meno spigoloso e tondeggiante e i muscoli meno marcati.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica, vi piace questo omaggio al passato? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.