Dragon Ball: come sarebbero Bulma, Crilin, Vegeta, C18 e Trunks nella vita vera? Le foto

Sono anni che vediamo i personaggi principali di Dragon Ball così come furono disegnati da Akira Toriyama, belli e con poche imperfezioni o particolarità. Il cambio di stile avvenuto in Dragon Ball Super li ha cambiati soltanto un poco, anche se non sono pochi i fan che preferivano lo stile visto in Z rispetto a quello recente di Shintani.

Tuttavia ci sono sempre varie domande su come sarebbero i personaggi di Dragon Ball nella vita vera. Oltre alla loro rappresentazione in film live action o con cosplay, è possibile cercare di capire come sarebbero ricreandoli con l'intelligenza artificiale e con appositi software utili per ricostruire i volti umani.

Il fan di Dragon Ball Mayerama 23 ha postato su Twitter cinque immagini, suddivise in due post che potete osservare in basso, dove vediamo le foto di Bulma, Trunks, Vegeta, Crilin e C18 con una rappresentazione nella vita vera. Spiccano subito le due donne del gruppo, ma anche Crilin si fa notare molto con i sei segni sulla fronte ma soprattutto la presenza del naso, obbligatoria nel mondo reale.

Pensate che le rappresentazioni di questi personaggi di Dragon Ball siano efficaci e rispecchino la loro versione manga? Intanto potete osservare questo cosplay di Vegeta VS C18 molto particolare.