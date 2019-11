Dragon Ball: come sono cambiati i livelli di potenza nel corso del tempo?

Quando si tratta di livelli di potere in Dragon Ball bisogna fare parecchia attenzione. Nel corso del tempo, infatti, i potenziali si sono talmente evoluti che persino Toriyama, spesso, è caduto in becere incongruenze. Tuttavia, è interessante notare l'assurda evoluzione che hanno attraversato tutti i personaggi del franchise.

Già dalla Saga di Freezer, ma in particolare in prossimità della fine di Dragon Ball Z, il sensei non riuscì più a stare a passo con i numeri e i valori di combattimento. Inevitabilmente, e clamorosamente con Dragon Ball Super, si innescò un processo irreversibile nella quale la disparità di potere perse del tutto senso.

Nonostante ciò, analizzare con attenzione come il mondo ideato da Toriyama sia cambiato con i suoi personaggi è uno spunto di riflessione molto interessante, poiché consente di osservare quanto siano migliorati i protagonisti nel corso della maestosa avventura. I valori, infatti, che dall'inizio della saga sfioravano appena le decine raggiunsero con DB Super le astronomiche cifre con sette zeri, su cui spicca l'apice di Goku Ultra Istinto Completo fermo a 420 milioni. Numeri enormi ma che, per l'appunto, provano a dare ordine a quella moltitudine di combattimenti che hanno avuto luogo nell'immaginario del sensei. Un fan, un certo DataDraft, ne ha dunque approfittato per analizzare in un video, che potete ammirare in cima alla pagina, l'evoluzione dei personaggi episodio per episodio. Ma a proposito del franchise, avete letto le false speculazioni sul live action di Dragon Ball ad opera della Disney?

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile mutamento dei livelli di potere nel corso degli anni? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.