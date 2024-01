Dragon Ball, come si chiama veramente la mamma di Bulma? Dopo decenni il mistero è risolto

Sono trascorsi quasi quarant'anni dal debutto di Dragon Ball, ma la leggendaria serie manga diel maestro Akira Toriyama presenta ancora diversi punti interrogativi. Uno di questi riguarda l'identità della mamma di Bulma, come si chiama realmente? Finalmente, dopo decenni, la verità è stata rivelata al pubblico di appassionati!

Sin dalla sua primissima e ormai lontana apparizione, l'identità della mamma di Bulma è stata un vero e proprio mistero. Conosciuta per lo più come 'la moglie del Dr. Brief' o Miss Brief, il suo ruolo si limita a quello di casalinga alla Capsule Corporation. Comparsa per lo più negli episodi filler dell'anime, è il videogioco Dragon Ball Z Kakarot a dare un nome alla mamma di Bulma. In una delle missioni secondarie del titolo in questione, la donna viene menzionata con il nome di Bikini. Questo nome, tuttavia, va in contrasto con quello rivelato da Akira Toriyama in un'intervista per il Dragon Ball Kanzenban. Secondo l'autore di Dragon Ball la mamma di Bulma si chiamerebbe in realtà Panchy. Dunque, qual è la verità?

A mettere fine a questo dibattito ci ha pensato il sito ufficiale di Dragon Ball, che nelle ultime ore ha pubblicato un focus sul personaggio. Tra le curiosità incluse nell'articolo, viene rivelato che "il suo nome, tenuto segreto per così tanto tempo, è Panchy!". Questo appellativo è una continuazione della tradizione familiare dei nomi basati sulla biancheria intima. Dunque è Panchy il vero nome della mamma di Bulma!