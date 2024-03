Dragon Ball: come cominciare, dove vederlo e tutto quello che occorre sapere sul mito

Il 2024 avrebbe dovuto essere un anno di celebrazioni, una festa che purtroppo è stata rovinata da un evento tragico che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Akira Toriyama non c'è più. L'iconico autore ci ha lasciati proprio nel 40° anniversario di Dragon Ball, la sua creatura più cara.

Nel calendario giapponese questo è l'anno del drago, dodici mesi in cui Dragon Ball sarà ancora più grande. La scomparsa del sensei offre un'opportunità di rivivere il mito per l'ennesima volta, oppure perché no di viverlo per la primissima volta. E allora ecco a voi la guida perfetta per districarsi tra manga e anime.

Dragon Ball è un manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 1984 e il 1995 e raccolto in 42 volumetti. Si tratta di un'opera shonen che trae profonda ispirazione da Il viaggio in Occidente, un classico della letteratura cinese, e che racconta la storia di Son Goku, dall'incontro con Bulma fino ai saluti finali in cui il protagonista vola via per allenare Ub. Dragon Ball è una storia divertente e adrenalinica da cui si possono attingere profondi valori, da quello dell'amicizia e della rivalità, fino a quello del duro lavoro. Il manga s'interrompe fino al 2015, quando Toyotaro prende le redini della serie con Dragon Ball Super. A oggi la serie è ancora in corso di serializzazione con 102 capitoli e 22 volumi pubblicati.

Il manga di Dragon Ball in Italia è edito da Star Comics, che dalla seconda metà degli anni Novanta lo ha proposto in cinque edizioni. La prima edizione, stampata tra il '95 e il '97, è tra le prime a rispettare il senso di lettura giapponese. Abbiamo poi anche una bellissima Evergreen Edition (priva di censure) e una più recente Full Color Edition che rispetta il formato della kanzenban giapponese. Anche Dragon Ball Super è disponibile in Italia con 21 volumi pubblicati.

Il manga di Dragon Ball è stato adattato in due serie animate, entrambe prodotte da TOEI Animation. Parliamo di Dragon Ball e Dragon Ball Z, trasmessi tra il 1986 e il 1996. Sono stati realizzati inoltre ventuno film cinematografici e tre OAV speciali. A oggi è possibile recuperare la visione di Dragon Ball e Dragon Ball Z su Amazon Prime Video.

Non dimentichiamoci di Dragon Ball GT, sequel della storia che però dai fan più accaniti non viene riconosciuto come canonico. Si tratta infatti di una serie originale di TOEI di cui Toriyama non ha scritto la storia. La serie non è ancora disponibile in streaming ufficiali in Italia.

Sono poi arrivati Dragon Ball Kai, una versione rivisitata e corretta di Dragon Ball Z in cui sono stati rimosse le scene non presenti nel manga, e Dragon Ball Super. Quest'ultimo dista sotto vari aspetti rispetto al manga e amplia la sua storia con dei lungometraggi. Al momento Dragon Ball Super è arrivato alla fine e non sappiamo quando riprenderà.

Vi ricordiamo che è poi in corso lo spin-off Super Dragon Ball Heroes. Si tratta di un web anime che funge da promozionale per l'omonimo videogioco giapponese. È una serie non canonica che porta Goku e Vegeta a scontrarsi con guerrieri da tutte le serie.

L'anime tornerà sugli schermi in questo 2024 con il nuovissimo Dragon Ball Daima. Si tratta di una storia inedita che non riprende alcun manga in circolazione. In questa nuova serie vedremo Goku tornare bambino.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su