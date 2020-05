Dragon Ball, come si crea una scena di combattimento? Lo mostra l'animatore Yuya Takahashi

Gli anni passano ma la prassi è sempre la stessa: ogni volta che il nome di Yuya Takahashi compare nei crediti di un qualsiasi anime di Dragon Ball, i fan esultano. L'animatore giapponese è ormai famoso in tutto il mondo per la superba qualità dei suoi lavori, e recentemente ha deciso di mostrare alle nuove leve qualche interessante trucchetto.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al tutorial postato dall'animatore, in cui viene mostrato il processo di realizzazione di uno scontro tra Saiyan. Ovviamente per riuscire a cogliere i consigli dell'artista è necessaria qualche conoscenza di base, ma nel caso in cui voleste semplicemente vedere i frutti di circa 20 minuti di lavoro, vi basta dare un'occhiata alla breve clip reperibile in calce.

Per chi non lo conoscesse, Yuya Takahashi è un animatore giapponese di 41 anni. Durante la sua carriera l'artista ha lavorato sulla realizzazione di alcuni degli anime più famosi degli ultimi 20 anni, tra cui figurano Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Fairy Tail e ONE PIECE. È considerato da molti come il miglior animatore di Dragon Ball, secondo solo a Naohiro Shintani.

E voi cosa ne pensate? Impressionati? Fatecelo sapere con un commento! Sempre a proposito di Dragon Ball poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro speciale su le dieci migliori tecniche di combattimento della serie e all'approfondimento sull'Ultra Istinto.