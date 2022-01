Dragon Ball: come si disegna Vegeta? Il tutorial firmato Akira Toriyama

Nel corso degli anni, Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, ha partecipato a numerose iniziative tra interviste ed omaggi nelle più disparate riviste. Alcune di queste speciali informazioni sul suo capolavoro sono oggi difficilmente reperibili in rete, ma grazie al lavoro della community, di tanto in tanto, qualcuna di queste torna in auge.

Se non fosse per l'enorme fan-base legata al gioiellino di Akira Toriyama, alcuni dei quali hanno raccolto nel tempo alcune delle riviste più rare in circolazione, difficilmente avremmo modo di recuperare alcuni aneddoti e curiosità sulla mitologia di Dragon Ball, come il motivo per cui i Saiyan hanno i capelli neri o, ancora, l'esilarante costante di ogni primo episodio nell'anime.

Eppure, un utente è riuscito a rintracciare una vecchissima guida disegnata dallo stesso autore risalente nientedimeno che al 1991, oltre 30 anni fa, per la rivista Jump Gold Selection. In occasione di quel numero l'autore illustrò un breve tutorial su come disegnare Vegeta in 3 semplici passaggi, li stessi che potete recuperare in calce alla notizia qualora abbiate intenzione di cimentarvi nell'impresa. Inoltre, Toriyama aggiunse che la struttura del viso di Goku, Vegeta e Piccolo sono talmente simili che basta sostanzialmente cambiare la capigliatura per disegnare uno dei 3.

