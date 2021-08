Dragon Ball, come sono diventati androidi C-17 e C-18? I retroscena di Akira Toriyama

Nel corso di oltre 30 anni, Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, ha partecipato ha numerose interviste, disegnato tante illustrazioni per i più disparati magazine e raccontato in altrettanti momenti alcuni retroscena e curiosità del suo capolavoro. Ad ogni modo, cos'è successo esattamente a C-17 e C-18 e come sono diventati androidi?

All'interno dell'immaginario di Dragon Ball ci sono numerose domande ancora prive di risposta e altre invece che sono arrivate in riviste passate in sordina. Ad esempio, infatti, sapevate che il vero di Mr. Satan è un altro? Ad ogni modo, in occasione della settima uscita di Dragon Ball Daizenshuu, l'autore rivelò qualche dettaglio in più sui due androidi C-17 e C-18, in particolar modo su come hanno perso la loro umanità:

"Prima di diventare umani creati artificialmente, entrambi erano due noti delinquenti. All'epoca, quando il Dr. Gelo cercava ancora carne fresca per i suoi esperimenti, si imbatté in loro due per puro caso. Fu così che vennero rapiti direttamente sul posto e rimodellati successivamente in androidi. Sono stati rapiti contro la loro volontà e per questo lo odiavano a morte cosicché alla prima occasione si sono ribellati."

E voi, invece, ricordavate questo aneddoto su Dragon Ball? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che i veri nomi di C-17 e C-18 sono rispettivamente Lapis e Lazuli.