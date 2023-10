Dragon Ball: come si è evoluto il concetto di trasformazione in Super Saiyan nell'opera?

Il momento in cui, cieco dalla rabbia per la morte dell'amico Crilin, per la prima volta Goku si trasformò in Super Saiyan è un momento scolpito nella memoria di tutti gli appassionati. Quella contro Freezer fu la prima, storica trasformazione. Ma nel corso dei quasi quarant'anni di Dragon Ball com'è cambiato il concetto di trasformazione?

Il Super Saiyan è un pilastro di Dragon Ball Z, ma che cosa cambia con l'arrivo di Dragon Ball Super? A un livello più superficiale, la trasformazione in Super Saiyan non è cambiata poi in modo così drastico, se non per l'utilizzo del Ki divino. Eppure, le differenze tra le due serie non mancano. Prima, però, spieghiamo cosa è il Super Saiyan di Dragon Ball.

In Dragon Ball Z le trasformazioni in Super Saiyan spingono i corpi degli utilizzatori oltre il limite. Per esempio il Super Saiyan Dai Ni Dankai spreme il corpo dal punto di vista fisico, incrementando la massa muscolare e la forza a discapito di un netto nerf all'agilità, mentre il Super Saiyan 3 al contrario richiede un grande dispendio di energia spirituale, tanto da limitare Goku nel suo utilizzo. Ciò non accade in Dragon Ball Super, dove le trasformazioni in Super Saiyan God non sembrano avere conseguenze dirette.

Come già detto, a portare alla prima trasformazione in Super Saiyan di Goku è il trauma della morte di Crilin. Qualcosa di molto simile avvenne quando Gohan si trasformò in Super Saiyan 2. In Dragon Ball Super, invece, l'impatto emotivo non è un fattore scatenante della trasformazione in Super Saiyan. Se questo tema ha suscitato la vosta curiosità, ecco l'evoluzione della Kamehameha nel corso di Dragon Ball.

In Dragon Ball Z tutte le trasformazioni in Super Saiyan includono un cambiamento nelle iridi dei Guerrieri Z. Queste assumono una tonalità verde, mentre in Dragon Ball Super le iridi vengono associate al colore della trasformazione, rosso per il God, blu per il Super Saiyan God Super Saiyan e così via. Allo stesso modo, se le trasformazioni in Super Saiyan di Dragon Ball Z si concentrano sulla lunghezza dei capelli, quelle di Dragon Ball Super si focalizzano invece sui colori delle acconciature.

Prima del Super Saiyan, per potenziare il suo fisico Goku utilizzava il Kaioken. In Dragon Ball Super questa tecnica appresa da Re Kaioh viene combinata al Super Saiyan Blue. Avete mai pensato a come sarebbe potuto apparire un Kaioken Super Saiyan 3?

La trasformazione in Super Saiyan in Dragon Ball Z è un qualcosa di personale, che nasce interiormente. Invece, in Dragon Ball Super viene usato un rituale cerimoniale affinché un Saiyan ottenga il Ki divino e raggiunga lo stadio di Super Saiyan God.