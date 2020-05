Dragon Ball: ecco come i fan hanno celebrato il Goku Day

I fan ovviamente si lanciano nelle celebrazioni utilizzando altri elementi, come gif, video, montaggi e artwork già noti, oppure creandone di nuovi. Per questo in calce sono state raccolte alcuni degli omaggi dedicati al protagonista di Dragon Ball . Qual è il vostro preferito, e poi come avete festeggiato questo giorno speciale per Goku? Ieri invece è stata la giornata dedicata a Gohan .

In particolare legato al protagonista Goku, come si può evincere dal nome, questa festa cade ogni 9 maggio da una particolare lettura giapponese del nome. In questa giornata, le aziende ufficiali si dedicano alla rivelazione di sondaggi o prodotti particolari, come il progetto speciale sugli outfit di Goku .

g0k day is h e r e

SPREAD DA W 0 R D

EVERY0NE SING CHALAHEADCHALA

DOWN BELOW#GokuDay #dragonball #悟空の日 #art #Goku pic.twitter.com/h1umJu78yB — 🍜 麪 🍜 (commission BREAK, stop asking) (@aKindNoodle) May 8, 2020

one of my favorite gifs of him, happy #GokuDay!! 🐉🧡 pic.twitter.com/1OzpxQnF9f — 𝗚 ♡ (@chokemetilidie) May 8, 2020

Happy Goku day everyone!



My best piece by far, and I wanted to keep it UI themed.



Enjoy!#悟空の日#悟空の日2020#兆の大会 pic.twitter.com/0TY5T748E9 — Sherif Lotfy (@SS_Sherif123) May 8, 2020

Happy Goku day To my childhood hero #GokuDay pic.twitter.com/tTzvGL233g — Theinsanecuban (@Gabriel77690206) May 8, 2020

Why hello there, you filthy humans.



I heard it’s Son Goku’s day. pic.twitter.com/WWczZNl5iQ — Black (@LordyChica) May 8, 2020

Didn't have time to draw anything new, so I'll repost a few pieces that share my love for dad Goku. His relationship with Gohan is one of my favorite parts of the series.#GokuDay#悟空の日#ドラゴンボール pic.twitter.com/HLAUi6kb23 — エレン (@ErrenVanDuine) May 8, 2020

Happy Goku Day Everyone!

It's that time of the year again so I've made this drawing to celebrate the day. I'm quite proud of how this one turned out and I think it's my best drawing to date and I really hope you guys like it.#GokuDay #GokuDay2020#悟空の日#悟空の日2020 pic.twitter.com/r4YwYZLPIs — FTW Arts || Commissions Closed (@FTWStudios99) May 8, 2020