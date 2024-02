Dragon Ball, come funziona la fusion? Tutto quello che occorre sapere

Nella pletora di tecniche ideate da Akira Toriyama nella serie Dragon Ball la fusione ricopre un ruolo privilegiato, differenziandosi dalle altre forme più tradizionali e tipiche viste nel corso dell’opera. Ma cosa la rende così speciale? Analizziamo nel dettaglio tutte le peculiarità della fusion, l’arma segreta dei Guerrieri Z!

In primo luogo, col termine fusion ci si riferisce all’unione di due guerrieri caratterizzati da un livello di combattimento simile in un altro essere risultante, e può avvenire in due modi: attraverso l’esecuzione dell’imbarazzante danza di Metamor, proveniente dall’omonimo pianeta dove Goku si è recato dopo la morte al Cell Game, o attraverso l’utilizzo degli orecchini Potara, artefatti assai preziosi creati dai Kaiohshin, ed entrati nel loro desing abituale. I due metodi portano a due risultati differenti, basti pensare a Gogeta e Vegeth nel caso della fusione tra Goku e Vegeta.

Esiste però un altro metodo per eseguire la fusion, proprio della razza dei Namecciani, e alquanto diverso dagli altri due. La fusione namecciana consiste, infatti, nell’ereditare i poteri e le capacità di un altro individuo appartenente alla razza nel proprio o donarli a lui, come avviene per Piccolo e Nail. Si tratta inoltre di un processo irreversibile, una volta fusi, i due namecciani non possono separarsi.

Nel film Dragon Ball Z: I Tre Super Saiyan e in Dragon Ball GT dietro la nascita di Super C-13 e Super C-17 ci sono dei processi molto simili alle fusioni. L’Androide 13 combina personalmente la sua struttura con i circuiti e i microchip dei distrutti C-14 e C-15, mentre Super C-17 deriva dall’unione dell’androide 17 con la sua controparte infernale. Esistono poi altre particolari tecniche di assorbimento e unione, come nei casi di Cell e Majin Buu, che potrebbero rientrare nell’insieme di varianti della fusion.

Infine, vi lasciamo con una curiosità inserita in Dragon Ball Super, la fusione tramite orecchini Potara è permanente se almeno uno dei due esseri che li indossa è un Kaiohshin, ma può essere sciolta grazie ad un desiderio delle sfere del drago. Per concludere, ecco le tre fusioni più significative della serie, e vi lasciamo ad un crossover fanmade tra Dragon Ball e lo Studio Ghibli.