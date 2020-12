Dragon Ball: come funziona il Mafuba, l'Onda Sigillante utilizzata dal maestro Muten

Negli ultimi anni, grazie alla serie Super del manga Dragon Ball molti fan delle nuove generazioni hanno avuto modo di riscoprire una potente tecnica da molti dimenticata. Andiamo insieme ad analizzare il Mafuba.

La potente mossa chiamata anche Onda Sigillante è un abilità creata dal maestro Mutaito, colui che secoli prima della nascita di Goku fu mentore del maestro Muten e dell'Eremita della Gru. Essa consiste in un vortice di colore verde che a contatto col nemico lo riduce in energia, diminuendo il suo potere e dando modo all'utilizzatore di intrappolarlo all'interno di un qualsiasi contenitore. Il Mafuba è così in grado di rendere inoffensiva qualunque entità diventando una mossa di primaria importanza per la sconfitta di esseri molto potenti o addirittura immortali. Per utilizzarla è necessario conoscere semplicemente i movimenti richiesti ed avere a disposizione un recipiente ed un amuleto col quale sigillarlo.

Nel corso della serie si è potuto osservare che l'uso dell'onda, a causa della sua potenza, manda in nemici in stato di shock. Essa però non è priva di punti deboli: il Mafuba può essere evitato o addirittura respinto contro l'utilizzatore stesso, inoltre richiede enormi quantità di energia, cosa che può portare alla morte di chi ne sfrutta la potenza. Quest'ultimo fu il destino di Mutaito in seguito alla sconfitta del Grande Mago Piccolo anni prima degli eventi narrati.

L'Onda Sigillante durante la prima serie di Dragon Ball fu utilizzata da Muten con insuccesso, mentre nella successiva serie Z non venne più nominata. Fece invece il suo ritorno in Dragon Ball Super nel quale Goku, nel manga, e Trunks, nell'anime, imparano la tecnica per sigillare Zamasu del futuro. In entrambi i medium però il nemico riesce a liberarsi per via della mancanza dell'amuleto necessario a chiudere il contenitore.

