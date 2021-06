Dragon Ball: come sarebbe Gohan Super Saiyan 4? La risposta in una speciale fanart

Nell'immenso franchise di Dragon Ball la serie GT, abbreviazione di Gran Tour, viene spesso considerata profondamente diversa dall'avventura originale e dalla storia di Z, e per questo giudicata negativamente da molti appassionati. Tuttavia è a GT che si deve la creazione di una delle trasformazioni più amate dalla community, il Super Saiyan 4.

Nonostante sia uscita nel 1996, Dragon Ball GT aveva già anticipato la predominanza dei personaggi di Goku e Vegeta rispetto a tutti gli altri Guerrieri Z, scelta che tornerà come sappiamo nella serie Dragon Ball Super di Toriyama e Toyotaro. I due Saiyan infatti sono ormai diventati gli unici, veri, protagonisti, e in entrambe le serie tra i grandi assenti c'è il personaggio di Gohan.

Il figlio di Goku e Chichi continua ancora oggi a ricoprire un ruolo superficiale, nonostante le incredibili potenzialità che ha più volte mostrato di avere. Per questo il fan @ErrenVanDuine ha deciso di omaggiarlo con lo splendido artwork che potete vedere in fondo alla pagina, dove immagina la sua trasformazione in Super Saiyan 4, basata in parte al design visto nello spin-off Super Dragon Ball Heroes. L'artista è stato capace di carpire al meglio i tratti distintivi di questo speciale stadio, che rappresenta il totale controllo della forma Oozaru, e in qualche modo un tributo al retaggio della stessa razza Saiyan.

