Dragon Ball: come sarebbe Goku con l'outfit del film Evolution? Una fanart lo mostra

Nel corso dell'avventura di Dragon Ball, Goku ha indossato la sua tuta arancione praticamente sempre, tolti alcuni frangenti. Grazie al Maestro Muten, Goku indosserà durante tutta la sua crescita la divisa da combattimento della scuola delle tartarughe, diventata ormai iconica.

Nel film Dragonball Evolution fu scelta una divisa molto simile per il Goku protagonista. Per adattarla alle esigenze del live action, fu modificata e quindi proposta in un'altra versione. Come sarebbe il Goku del manga di Dragon Ball con la divisa del film? Il risultato è stato mostrato da BentoDraws che ha pubblicato su Reddit la sua fan art.

In basso possiamo vedere la realizzazione, con Goku che continua a indossare un gi arancione ma con una scollatura molto più profonda e senza maniche, finendo inoltre per non essere limitato dalla cintura. Il resto è stato ampiamente modificato: il blu diventa nero per la cintura, la maglia inferiore e i polsini, e in generale ci sono tanti dettagli che lo differenziano dalla divisa indossata da Goku in Dragon Ball. Quale versione vi piace di più, quella originale creata da Akira Toriyama o questo Goku crossover con il film Dragon Ball Evolution?

Vi siete mai chiesti quali sono i significati dei simboli sulla divisa di Goku?