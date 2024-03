Dragon Ball: come è organizzato l'Aldilà? Tutto ciò che sappiamo sul mondo ultraterreno

"Spero che per te l'aldilà sia meraviglioso così come lo hai visualizzato nel tuo manga". È con questa frase che Eiichiro Oda chiude il suo omaggio a Toriyama, all'indomani della scomparsa del maestro. La citazione appare significativa, ma per comprenderne il senso occorre indagare le strategie con cui il mangaka ha fondato l'Aldilà di Dragon Ball.

Il mondo ultraterreno codificato dal fumettista nella sua opera capostipite assume una grande rilevanza metaforica, soprattutto nel momento in cui ne leghiamo le logiche di fondo, con le consuetudini narrative su cui Toriyama ha fondato l'universo scenografico di Dragon Ball. Proprio come accade per il resto degli scenari di cui il maestro ci ha reso conto nel corso del manga, anche l'Aldilà (nota come Altro Mondo o come Mondo Celeste/Tenkai) sviluppa la sua estensione spaziale a partire dall'enfasi sui singoli particolari.

Le strategie di Toriyama, infatti, non denotano un approfondimento significativo del sistema socio-politico di una realtà, né tanto meno ne indaga in profondità le strutture: a differenza di tanti shōnen moderni – che come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Dragon Ball non è stato incluso nei Big Three, mutuano le loro soluzioni a partire dalla revisione del paradigma codificato da Toriyama – il maestro non è minimamente interessato ad offrirci una fotografia coerente e socialmente credibile dei territori in cui si suddivide il suo universo creativo, proprio perché il mangaka tende a far passare ciò che è universale (quindi il ritratto di un mondo intero) attraverso i singoli elementi scenografici di cui innerva le storie. E se di Namek o della Terra ci propone dei meri “accenni”, lo stesso vale per la realtà ultraterrena, fondata su pochi e semplici principi.

L'aldilà di Dragon Ball si equipara, come è logico che sia, al luogo in cui risiedono le anime degli esseri viventi dell'Universo 7, ma rispetto alla visione dantesca – e quindi tripartita - del mondo ultraterreno, il Tenkai è qui contraddistinto da due macrofazioni (il Paradiso e l'Inferno) con la prima delle due che tende ad aprirsi a tre livelli interni: il mondo dei Re Kaioh, il mondo di Enma e il mondo dei Kaiohshin.

La struttura ultraterrena, di cui Toriyama ci ha iniziato a rendere conto soprattutto in seguito alla “prima” dipartita del protagonista (che rientra tra le tre morti più lancinanti di Dragon Ball) è organizzata secondo schemi gerarchici, al cui apice risiede il Grande Re Kaioh, ubicato in un pianeta soprastante da cui sovrintende l'operato dei quattro Kaioh responsabili delle zone di influenza dell'Universo (Nord, Sud, Est e Ovest). Tutti loro dimorano nel Paradiso, ovvero la sezione più idilliaca di un Aldilà che appare contraddistinto da una lunga ed infinita distesa di nuvole gialle, su cui torreggia la celebre Via del Serpente – un percorso che si estende circa per un milione di chilometri – oltre al Palazzo del Re Enma, dove il Sovrano dell'Inferno riceve le anime dei morti in attesa di stabilire le loro destinazioni finali.

Se gli spiriti sono giudicati positivamente, allora vengono destinati alle varie sezioni del Paradiso, nelle quali possono anche conservare la loro integrità corporea; nel caso in cui, al contrario, venissero assegnati alla dimensione sottostante, ecco che le figure maligne assumono le forme di fuochi fatui, senza la possibilità di recuperare il proprio corpo (anche se esistono delle eccezioni).

E in continuità con ciò che si è detto in partenza, i segmenti in cui si suddivide l'Inferno appaiono assolutamente arbitrari, quasi impossibili da enucleare con precisione e porre in un modello organizzativo coeso e credibile, proprio perché a Toriyama basta un solo disegno per scatenare l'immaginazione del lettore. E forse è proprio a questo che Oda ha voluto riferirsi nel suo messaggio di cordoglio: ad un senso del meraviglioso che solo il progenitore dei saiyan era capace di restituire con un'immediatezza, se non addirittura con una semplicità, assolutamente deflagrante.