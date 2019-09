Dragon Ball: Come sarebbero le saiyan del sesto universo in stile JoJo?

Con l'introduzione del multiverso Dragon Ball Super ha introdotto una serie di personaggi inediti che hanno espanso la mitologia dell'opera. Tra i più riusciti ci sono sicuramente le Saiyan del sesto universo, che grazie al loro straordinario talento e al particolare rapporto che le contraddistingue hanno catturato l'attenzione dei fan.

Un utente di reddit ha realizzato un'illustrazione delle due combattenti nel caratteristico stile di JoJo, e la realizzazione finale le rappresenta con gli stilosi outfit della serie di Araki. Per quanto riguarda Kale, la potente saiyan è immortalata nello stand di Jotaro di Star Platinum.

Come potete vedere dalla foto in calce per sostenere lo Stand Kale è nella sua versione Berserk e mostra un'espressione minacciosa e fuori controllo, a cui abbiamo avuto modo di assistere sopratutto durante il Torneo del Potere.

La sua figura imponente contrasta con quella molto più piccola di Calufila. Entrambe dimostrano la buona padronanza dell'autore nell'applicazione dell'anatomia, nonostante abbia lavorato su delle corporature di dimensioni differenti il disegnatore si è destreggiato ottimamente.

Le due Saiyan non si sono più viste nel manga dopo il Torneo del Potere, e ora i nostri eroi sono impegnati nella saga contro Moro, il divoratore galattico che ha devastato NeoNamek e ora sta creando scompiglio in giro per la galassia.

Nell'ultimo capitolo è stato introdotto un nuovo tipo di potere, e ha rivelato dei dettagli importanti sull'Ultra Istinto.