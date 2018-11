Dragon Ball, come sarebbe l'Androide 19 se fosse interpretato da Benedict Wong?

In passato la possibilità di vedere creato un live-action basato sull'opera immortale di Dragon Ball è fallita e tutt'ora molti fan sembrano titubanti e perplessi di fronte ad un eventuale adattamento. Tuttavia ci sono alcuni che credono ancora che la serie possa compiere tale passo, se solo vi fosse la possibilità e l'occasione.

Uno degli archi narrativi che potrebbe prestarsi a tale esperimento, e ricreare un perfetto film d'animazione, è la Saga degli Androidi e un fan ha provato a ricreare un potenziale cast, tra cui spicca Beneditc Wong, attore noto per aver interpretato Wong nel film Doctor Strange.

Sono già molte le immagini pubblicate dal noto artista BossLogicAccount sulla sua pagina Twitter (@Bosslogic). Unendo le sue precedenti reinterpretazioni dei vari personaggi della saga di Dragon Ball Z, come Dove Cameron nei panni dell'Androide 18, Dane DeHaan come Androide 17, Nicholas Hoult come Trunks, Ken Jeong come Maestro Muten, Hulk Hogan come Mr. Satan, Alan Ritchson come C-16 e infine Tom Hiddleston nei panni di Cell, ora non poteva mancare l'Androide 19.

Se la Saga degli Androidi dovesse mai venir adattato a live-action, Wong potrebbe rivelarsi una scelta fantastica per interpretare l'Androide 19. In questo arco narrativo molti sono i potenziali cattivi a disposizione e forse la scelta di proporre tale attore per interpretare un personaggio che compare poco nella saga è forse uno spreco, tuttavia la somiglianza è incredibile.

Voi che ne pensate di questa scelta? Avremo comunque modo di vedere in azione ancora una volta Benedict Wong, nella serie Deadly Class di SYFY in uscita il prossimo gennaio.

Per quanto riguarda Dragon Ball Super, ricordiamo che è disponibile in streaming su Funimation e Amazon Video. La versione in lingua giapponese della serie è completa e disponibile per lo streaming su FunimationNOW, VRV e Crunchyroll.