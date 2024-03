Dragon Ball: perché Toriyama ha individuato in Cell il villain definitivo del manga

Pochi villain hanno generato un grado di fascinazione così alto e radicale come Cell. Al punto che il personaggio, sia per quanto riguarda il suo posizionamento storico, sia per quel che concerne le logiche con cui Toriyama lo ha codificato, si è posto non solo come uno degli antagonisti-simbolo di Dragon Ball: ma ne ha rappresentato la sintesi.

Prima di analizzare la natura del personaggio, e i motivi (storici, culturali, semantici) che hanno contribuito a caricarlo di una valenza altamente simbolica, occorre soffermarci momentaneamente sullo stato presente delle cose. Se già il solo confronto con la morte di Toriyama risveglia in tutti noi sentimenti contrastanti, tanto che la gioia di esser stati testimoni dell'arte del maestro confluisce immediatamente nel vuoto emotivo in cui ci muoviamo all'indomani della sua tragica scomparsa, è anche vero che non esiste modo migliore per omaggiare la memoria del maestro, della celebrazione dei suoi incredibili successi. E da questa prospettiva, anche un fugace tributo a Cell, al villain che più di tutti ha svolto la funzione di personaggio-contenitore delle istanze (e non solo cellulari) di buona parte dei guerrieri di Dragon Ball, può assumere la forma di un omaggio sentito al maestro: perché lo spirito di Toriyama ha sempre vissuto attraverso le memorabili figure dei suoi manga.

Ogni discorso che porta a vedere in Cell la cartina tornasole dell'opera, non può che prendere le mosse dalle sue peculiarità genetiche, che lo esaltano tanto a riflesso delle caratteristiche e delle emozioni degli eroi, quanto a specchio delle pulsioni di tutto il campionario degli antagonisti del manga. Dal momento che il suo corpo, frutto di un esperimento scientifico, presenta una commistione tra le strutture cellulari dei Guerrieri Z con i sistemi organici dei vari villain (come il Vegeta pre-catarsi, Nappa o Freezer) ecco che il personaggio si tramuta idealmente in un veicolo di connessione interna al racconto: come il legante che pone sullo stesso piano non solo le singolarità caratteriali dei personaggi dell'opera, ma anche gli stessi segmenti che la compongono. Quasi la sua corporeità, così eterogenea e al tempo stesso senza precedenti, facesse convergere su di sé tutte le istanze che hanno contribuito a definire la mitologia di Dragon Ball.

Non è un caso, infatti, che l'eredità culturale di Cell sia dovuta anche al suo particolare posizionamento storico. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi che portarono Toriyama a smettere di disegnare Dragon Ball all'apice della sua popolarità, il mangaka aveva immaginato proprio il villain come l'antagonista finale della sua opera: del resto, è proprio Cell che sollecita Gohan a superare i propri limiti biologici, sublimando così quel desiderio che l'autore cullava già da moltissimo tempo: ovvero configurare il giovane guerriero, una volta trasformatosi in Super Saiyan 2, come il testimone dell'eredità del padre. Non solo in qualità di protagonista dell'opera, ma anche nelle vesti di suo “successore ideologico”.

In questo senso, se la saga degli androidi è il cuore di tutto Dragon Ball, un discorso analogo va avanzato per la figura da cui si sono ramificati gli intrecci dell'arco narrativo. E se un personaggio come Cell non ha potuto caricarsi del ruolo di “villain-finale” e definitivo dell'opera, essendo stato poi seguito da Majin Bu, l'unico motivo dietro questo fenomeno è dovuto all'incredibile popolarità che il manga stava conoscendo durante la serializzazione di questo ciclo di capitoli. Un fattore che ha spinto Shueisha, malgrado le rimostranze iniziali di Toriyama, a sollecitare l'autore nel proseguire la sua storia. E se ringraziamo infinitamente il mangaka per aver culminato il racconto con una saga altrettanto memorabile, è pur vero che nel cuore del maestro Cell si è sempre ritagliato un posto speciale. E allora noi, nel (futile) tentativo di ricacciare indietro le lacrime, non possiamo che allinearci alla volontà di un uomo, che con la sua arte, ci ha indicato la via verso i sogni.