Dragon Ball: come Toriyama ha delineato per Gohan un percorso opposto a quello di Goku

Sin dall'incipit di Dragon Ball Z, è apparso evidente come Toriyama volesse delineare per Gohan un percorso narrativo (ed evolutivo) votato a canoni (identitari, genetici, caratteriali) opposti da quelli su cui Goku ha codificato la propria essenza di saiyan. Al punto che i due guerrieri si fanno progressivamente testimoni di un universo valoriale differente.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo i motivi per cui Vegeta ha sempre visto in Gohan l'immagine del saiyan ideale di Dragon Ball, le configurazioni assunte dall'eroe nel corso delle varie serie in cui si suddivide il franchise sono da ricondurre esclusivamente alla natura ibrida del suo organismo cellulare. In quanto figlio di un'umana e di un saiyan, è stato chiaro sin da subito come Akira Toriyama non potesse adottare per il guerriero le stesse strategie evolutive con cui ha connotato le mutazioni del padre o di Vegeta, motivo che ha spinto il mangaka da un lato ad innervare l'eroe di un potenziale latente ineguagliabile per qualunque esponente della sua razza, e dall'altro a codificare delle trasformazioni assolutamente esclusive, di cui solo Gohan, in qualità di essere ibrido, può dare testimonianza nel racconto.

Ma ciò che pone un argine tra l'allievo di Piccolo e il protagonista è da individuare nelle “anomalie” di cui si connota questa disparità genetica, ovvero nella sorgente stessa da cui il saiyan mutua il proprio particolare potenziale: una fonte, questa che osserveremo adesso, che appare assolutamente antitetica rispetto a quella da cui il padre sviluppa i sintomi dei propri processi evolutivi, e di cui troviamo la sintesi proprio nel principio che in Dragon Ball Super rende l'Ultra Istinto così affine alla personalità di Goku.

Ad uno sguardo retrospettivo, c'è sempre stato un elemento a determinare l'approdo del protagonista ad uno stadio evolutivo superiore: vale a dire la capacità di allineare lo stato presente del corpo (e quindi del potere che lo contraddistingue) ad una condizione di idillio mentale. Un fenomeno di cui l'Ultra Istinto è di per sé la manifestazione assoluta, avendo in un'idea di equilibrio – e non nella perdita dell'instabilità emotiva, magari causata dalla rabbia (come è il caso di Gohan Super Saiyan 2) – il principio su cui attiva le sue strategie. Discorso opposto, invece, va avanzato per il figlio, il quale fa storicamente transitare il suo processo evolutivo a partire da due fattori: la conversione dell'ira in forza, e la complicità emotiva con il prossimo, e in particolare con Piccolo.

È in riferimento alle considerazioni appena delineate che il guerriero costruisce, in termini indipendenti ed autonomi, la propria essenza di saiyan, ed è alla luce di tali riflessioni che Gohan potrà rappresentare nel prosieguo di Dragon Ball Super il catalizzatore delle evoluzioni future di Broly. E non è un caso che proprio in occasione dell'ultimo scontro padre-figlio osservato nel capitolo 103 del manga, Goku abbia voluto interrompere anzitempo la battaglia per permettere al figlio di Paragas di confrontarsi con Gohan, dal momento che il padre di Pan, grazie alla sua capacità di non cedere all'ira e di tradurre in forza le energie negative del proprio animo, appare a tutti gli effetti come il veicolo stesso del processo evolutivo di Broly. Un fenomeno reso possibile solo dalla presa di coscienza, da parte di Gohan, delle differenze genetiche che lo “separano”, inesorabilmente, dalla figura paterna.

