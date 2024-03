Dragon Ball: come Toriyama ha rivoluzionato il rapporto tra Broly e Goku

Uno dei punti dolenti degli appassionati di Dragon Ball ha riguardato a lungo il racconto dell'inimicizia tra Broly e Goku, il modo assolutamente incongruente con cui ha preso forma ai primi tempi dell'introduzione del personaggio. Un fattore a cui Toriyama ha posto poi rimedio nel film del 2018, portando il legame tra i due saiyan in una dimensione inedita.

Per poter gettare uno sguardo approfondito sui trascorsi passati che legano i due saiyan, occorre sottolineare innanzitutto come la traiettoria di cui è stato oggetto Broly lungo tutto il franchise rispecchi idealmente le grandi evoluzioni linguistiche che ne hanno attraversato le varie fasi storiche. Le innovazioni a cui si fa qui cenno sono apparse talmente drastiche e totalizzanti da portare, di fatto, l'universo di Dragon Ball a rinnegare le stesse premesse su cui gli autori della Toei – in assenza, bisogna dirlo, del contributo di Toriyama – avevano fondato la storia e il carattere del leggendario personaggio. Tanto che le nozioni che per quasi trent'anni sono state considerate come dogmatiche e immutabili in relazione alla storia del guerriero – e quindi alla natura del rapporto che lo lega(va) a Goku – sono state quasi tutte confutate, una volta che il maestro ha ricodificato, rivoluzionandola, la figura dell'eroe, fino a condurla nel film del 2018 verso i lidi della canonizzazione.

Se la pellicola che nel 1993 ha visto per la prima volta fare la comparsa del guerriero nell'universo dei saiyan – cioè Dragon Ball Z - Il Super Saiyan della leggenda – appare ad oggi già di per sé anacronistica a causa dei canoni crossmediali che la attraversano - contro la trasmedialità dei film canonici di Dragon Ball – l'elemento su cui Toriyama ha sentito il bisogno di intervenire, per rimediare a soluzioni percepite come ridicole e risibili, è da individuare proprio nella costruzione del “mito” del personaggio. Agli occhi del maestro, l'unica strategia possibile per restituire sacralità ad un personaggio nato su fondamenta incerte e claudicanti, era quella di rivoluzionare la storia che si porta dietro, e connotare la sua soggettività di nuovi canoni, più profondi e drammaturgicamente credibili.

Nel film originale, infatti, gli autori della Toei hanno fondato l'odio che il personaggio prova nei confronti del protagonista, e per estensione i suoi stessi codici caratteriali, su una connessione primitiva con il padre di Gohan, come se Broly non potesse avere una propria autonomia, al di là della sua relazione con Goku. Come osserviamo nel racconto, le traiettorie dei due sayan appaiono tanto inconciliabili quanto poste in una dissonante ottica di reciprocità: a causa dei continui pianti infantili del figlio di Bardack, il piccolo Broly sviluppa – assurdamente – un astio innato nei confronti del futuro eroe, al punto da scatenare tutta la rabbia sepolta nel proprio animo nei confronti del protagonista, una volta che i loro cammini si incroceranno a distanza di diversi decenni.

Ma è chiaro che la scelta di Toei di legare il destino del saiyan a quello del protagonista, specialmente attraverso una soluzione così narrativamente discutibile, ha tolto spessore e autonomia alla figura di Broly, spingendo di conseguenza Toriyama ad operare un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio alla storia del personaggio.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Dragon Ball Super ha reso giustizia al percorso di Broly, se in tempi pregressi la causa del conflitto del saiyan, la ragione dietro la rabbia che lo spingeva a perdere il senno, appariva immotivata o comunque poco credibile da una prospettiva drammaturgica, il film del 2018 offre invece un capovolgimento semantico enorme, che non solo rende più incisive le sue crisi, ma le lega alla natura guerriera della razza a cui appartiene.

Qui Broly non è più osservato come un'anomalia da controllare per poter evitare ulteriori devastazioni, ma è equiparato ad una vittima degli eventi che lo circondano. L'ira che lo contraddistingue si origina adesso dalla spirale di prevaricazioni e manipolazioni a cui il padre Paragas lo ha diabolicamente sottoposto lungo tutta la sua tragica formazione.

In questo senso la parabola che lo porta prima a cedere all'ira e poi a canalizzare il proprio potenziale nei sentimenti genuini che albergano intrinsecamente nel suo cuore puro, deriva proprio dalle necessità del saiyan di soverchiare i traumi infantili che ne destabilizzano l'animo, e dalla sua incapacità iniziale a metabolizzare un dolore di cui non conosce né la natura, né tanto meno l'origine. E non a caso sarà proprio il suo cambiamento a spingere Goku ad abbracciare definitivamente le sue radici di saiyan, proprio perché il guerriero, rifiutandosi di soccombere ai traumi che lo affliggono, dimostra come un individuo non sia confinabile alle sue crisi: suggerendo, invece, come debba essere giudicato dalla forza con cui le supera.

