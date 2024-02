Dragon Ball: come fanno Ub e Majin Bu a coesistere nello stesso universo?

Uno dei personaggi su cui i lettori/spettatori di Dragon Ball avevano posto molte speranze, per poi vedere le proprie aspettative crollare nel momento in cui il racconto lo ha relegato ai margini, è stato Ub, ovvero la controparte “positiva” di Majin Bu. Ma come fanno i due, in quanto entità sovrapponibili, a coesistere nello stesso universo?

Il particolare posizionamento di cui gode Ub nell'immaginario fondato da Akira Toriyama è dovuto, come logico che sia, alla sua natura “finalistica”, al fatto cioè che il personaggio, ora divenuto “eroe” e testimone di valori positivi ed edificanti in seguito al desiderio espresso da Goku, è stato il co-protagonista dell'evento su cui si è concluso il manga originale. Anche se, a ragion di logica, il suo avvento non è stato poi accolto così positivamente dagli appassionati, soprattutto per come il suo potenziale è stato incredibilmente sprecato nel prosieguo della storia. Sia in GT che in Super. E uno degli elementi per cui gli ultimi episodi di Dragon Ball Z sono stati spesso oggetto di critiche è da ritrovare, retrospettivamente, sia nella marginalizzazione a cui il racconto ha destinato il guerriero, sia alla scarsità di informazioni suggerite dagli autori in merito alla natura stessa del personaggio: specialmente per quel che riguarda la sua supposta coesistenza con la controparte “corpulenta” di Majin Bu.

Seppur nelle narrazioni successive a Z – sia canoniche, che collaterali, come abbiamo visto nella nostra panoramica sulle serie di Dragon Ball - Ub ha continuato ad essere estromesso (forse incomprensibilmente?) dagli intrecci su cui si strutturavano di volta in volta i racconti, la spiegazione dietro al fenomeno appena anticipato la potremmo ritrovare direttamente nella saga finale del manga originale, e in particolare nel momento in cui Bu inizia il suo percorso di redenzione/rivalutazione. È proprio nel momento in cui l'essere demoniaco, incapace di controllare la rabbia provata per la “morte” apparente dell'amico/mentore Mr. Satan, si sdoppia nel suo contraltare malvagio, che Toriyama pone le basi non solo per la traiettoria di purificazione del personaggio, ma anche per la nascita stessa di Ub.

Qui la controparte cattiva di Bu, scorporandosi dalla sezione “buona” e pura della sua anima, porta il suo destino (e i destini delle forme in cui da quel momento si evolverà, cioè Super Bu e Kid Bu) ad astrarsi completamente dalle traiettorie esistenziali del demone originario – cioè quello corpulento – decretando così per le entità in campo due cammini non più compatibili, al punto che li potremmo addirittura considerare “opposti”. E nel momento in cui Goku e Vegeta, dopo aver dato vita ad una delle tre fusioni più simboliche di Dragon Ball (cioè Vegeth) e aver salvato la parte buona del demone dal corpo di Super Bu (in seguito all'assorbimento a cui si sono volutamente sottoposti) ecco che i saiyan hanno permesso alla controparte genuina dell'essere demoniaco di sopravvivere – e quindi poi di coesistere con la sua reincarnazione umana – una volta neutralizzato Kid Bu.

Ma il termine dell'opera originale potrebbe non determinare la conclusione del percorso di Ub. Seppur non abbiamo incluso l'eroe nei personaggi che vorremmo vedere al centro di Dragon Ball Daima, è possibile che il mangaka, e gli autori della Toei, concedano al guerriero una possibilità di rivalutazione, proprio in quella serie che promette di rifondare la mitologia dell'opera di Toriyama.