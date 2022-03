Dragon Ball, quale fu il commento di Toriyama alla prima trasformazione di Goku in SSJ?

La prima trasformazione di Goku in Super Saiyan in Dragon Ball ha fatto la storia del franchise. In preda alla rabbia per la perdita di Crilin, brutalmente ucciso da Freezer, il protagonista riuscì a stimolare le cellule S al punto da trasformare in leggenda la realtà.

Oggi sembra quasi incredibile che il Super Saiyan sia diventato obsoleto, una trasformazione del tutto insufficiente a permettere ai protagonisti di fronteggiare le micidiali minacce dell'Universo. Eppure, oltre 30 anni fa, quando Goku raggiunse il primo livello su Namek, nulla sembrava poterlo ostacolare, nemmeno Freezer.

In molti non conoscono, tuttavia, quale fu il commento di Akira Toriyama, l'autore dell'opera, in quell'aprile del 1991 quando debuttò su Weekly Shonen Jump il capitolo 317 intitolato "Vita o Morte". Ecco, dunque, l'esilarante commento del sensei: "Il nuovo modello della McLaren ha fatto il suo debutto al GP degli Stati Uniti d'America. Sono rimasto sorpreso da quanto la forma fosse simile a quella della Ferrari. Ma era davvero figa."

Proprio così: il giorno dell'uscita di uno dei capitoli più importanti del suo manga, Toriyama volle dedicare il suo commento alla straordinaria McLaren di Ayrton Senna che proprio in quel Gran Premio si mostrò al massimo delle sue potenzialità visto che ai test non era neppure scesa praticamente in pista. Dopotutto, non sono in molti a sapere della passione di Toriyama per il mondo delle automotive e delle moto. E voi, invece, cosa ne pensate di questo esilarante commento? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.