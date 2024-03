Dragon Ball: il commovente addio degli autori di Shonen Jump ad Akira Toriyama

La morte di Akira Toriyama ha privato il mondo dei manga di uno dei suoi più grandi autori. Talentuoso, dal tratto indistinguibile, artista dall’immensa fantasia e capace di stabilire attraverso Dragon Ball nuovi elementi fondamentali della categoria shonen, Toriyama è stato al centro degli ultimi messaggi dei mangaka pubblicati su Shonen Jump.

L’influenza e il peso delle sue opere per le nuove generazioni di autori sono impressionanti, e, come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina, alcuni dei mangaka più talentuosi e apprezzati degli ultimi anni ammettono di aver avuto Toriyama come modello. “Quando ero bambino disegnavo Goku così tante volte da saperlo rifare a memoria”, così ha commentato ad esempio Yuto Suzuki, autore di Sakamoto Days.

“Il suo manga pulsa ancora vivamente nel mio sangue”, sono state invece le parole di Yusei Matsui, autore di Assassination Classroom, mentre Kawae Kota di Nue’s Exorcist ha candidamente ammesso di considerare Toriyama come una divinità. Sono stati molti altri gli autori a commentare la scomparsa del maestro, tra cui troviamo anche Gege Akutami di Jujutsu Kaisen, dichiaratosi senza parole, e Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE che ha sempre sottolineato come le avventure di Goku siano state fonte d’ispirazione per il suo lavoro.

“Ora ha un’aureola sulla testa e sta dicendo “sicuramente fare il mangaka è difficile” mentre costruisce modellini senza nessuna preoccupazione”, così ha voluto rivolgergli l’ultimo saluto Oda. Prima di lasciarci, ecco il nostro addio al grande maestro Akira Toriyama, e un approfondimento sull'evoluzione del personaggio di Goten nel corso della serie.

