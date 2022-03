Dragon Ball: la condanna del grande mago Piccolo in un esilarante set da riposo

Dragon Ball continua ad essere una delle opere di punta nell’universo manga e anime e di anno in anno registra cifre incredibili per un franchise nato quasi 40 anni fa. Tra la quantità praticamente infinita di merchandise dedicato alle avventure di Goku, era impensabile l’uscita di un set da riposo con protagonista il Grande Mago Piccolo.

Prima di Dragon Ball Z, dei Saiyan, e dell’introduzione di poteri sovrannaturali la serie di Akira Toriyama aveva come base dei combattimenti le tecniche avanzate apprese da Goku e Crilin grazie agli insegnamenti del Maestro Muten e tra le più potenti oltre alla storica Kamehameha, si trova la Mafuba, o anche Onda Sigillante, ideata da Mutaito, mentore del sopracitato maestro.

Ed è proprio a questa tecnica che Bandai ha realizzato lo speciale set di riposo che potete vedere nelle immagini promozionali presenti in fondo alla pagina. Una piccola coperta ritraente proprio l’attacco in questione fatto da Muten contro il Grande Mago Piccolo, conservabile in un morbido contenitore, pensato come cuscino, e ovviamente realizzato rispettando il design originale. Diteci cosa pensate di questo singolare set da riposo nello spazio dedicato ai commenti.

Ricordiamo infine che la Japan Academy ha premiato la storica doppiatrice di Goku, e vi lasciamo ad un cosplay dedicato a Bulma coniglietta.