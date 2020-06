Dragon Ball conquista l'NFL, il giocatore L.J. Collier: 'Il mio anime preferito'

Pochi giorni fa, Crunchyroll ha condiviso un'interessante intervista con Lawrence Collier Jr, giovane giocatore di football americano militante nei Seattle Seahawks. Il ragazzo ha parlato dei suoi anime preferiti, dei suoi eroi, della popolarità negli anime nell'NFL e di tutte le serie che sta attualmente seguendo con i suoi compagni di squadra.

Collier ha iniziato parlando del suo amore per Dragon Ball e Naruto, svelando anche di possedere diversi gadget tra cui figurano t-shirt e calzature personalizzate. Interrogato sul rapporto della sua squadra con gli anime, ha dichiarato: "Alcuni dei miei compagni sono proprio appassionati. Un po' di tempo fa stavo guardando Fullmetal Alchemist e uno dei ragazzi mi ha obbligato a vedere L'Attacco dei Giganti, ONE PIECE e Death Note! Tra i miei preferiti ci sono sicuramente Dragon Ball, Naruto e Fairy Tail. Ora sto recuperando la quarta stagione di My Hero Academia, è incredibile come riescano a trasmetterti così tante emozioni".

Per quanto riguarda la serie, il protagonista e il villain preferito, Collier ha risposto: "Se devo sceglierne uno dico Dragon Ball Z. È iniziato tutto da lì. Ogni scontro e ogni trasformazione è incredibile, è davvero uno dei miei preferiti in assoluto. Per quanto riguarda il protagonista ce ne sono tanti.. Goku, Rufy, Naruto.. alla fine credo di dover dire Deku però, la sua evoluzione è straordinaria. Per quanto riguarda il villain direi uno tra Orochimaru e Kaguya Otsutsuki".

Infine, il giocatore ha parlato a tutte le persone che stanno pensando di iniziare a scoprire il mondo degli anime: "Non dite di no senza prima aver provato a vederli. Sceglietene uno e dategli 10 episodi almeno, in modo da conoscere bene il protagonista e i suoi amici. Capirete perché così tante persone li amano. My Hero Academia ha tanti scontri epici, mentre Naruto ha una storia incredibile. È roba seria! È incredibile che la gente non se ne renda conto!".

E voi cosa ne dite? Felici del successo di questo media? Fatecelo sapere con un commento! Sempre restando in tema Dragon Ball poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra Top 5 dei migliori momenti legati all'anime e allo speciale video di Gianluca Iacono dedicato a Paolo Torrisi, storica voce di Goku.