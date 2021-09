Dragon Ball conquista Tokyo: Freezer saluta i pedoni grazie a un'innovativa pubblicità 3D

Dragon Ball è uno degli anime più popolari al mondo, e insieme a ONE PIECE continua ogni anno a portare miliardi su miliardi di yen nelle tasche di Toei e Shueisha. A differenza di molte altre opere, però, la serie di Toriyama ha riscosso grande successo anche in altri settori dell'intrattenimento, primo tra tutti quello dei videogiochi.

Per festeggiare il grande successo di Dragon Ball Z: Dokkan Battle, il gioco per dispositivi mobile lanciato nel 2015 da Akatsuki e Bandai Namco, le due aziende hanno deciso di acquistare uno spazio pubblicitario a Shinjuku, uno dei quartieri centrali di Tokyo, e i fan ovviamente sono rimasti a bocca aperta.

Come potete vedere in calce, infatti, le aziende hanno deciso di affittare il gigantesco schermo LED 4K di 154 metri quadrati posizionato su uno dei palazzi nel centro del quartiere, uno dei pochi in tutto il Giappone a poter trasmettere la pubblicità in 3D. Si tratta di una fantastica iniziativa per promuovere il gioco mobile, che ha recentemente superato quota 350 milioni di download.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui voleste saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dragon Ball Z: Dokkan Battle.