Dragon Ball: Converse Star Japan si prepara al lancio di una linea d'abbigliamento a tema

Lo store online Converse Star Japan ha recentemente annunciato che presenterà al Crunchyroll Expo 19 una nuova linea d'abbigliamento, dedicata in tutto e per tutto alla prima serie animata di Dragon Ball. Dopo i buoni guadagni ottenuti grazie alla partnership con Adidas dunque, il franchise di Akira Toiryama si prepara ad una nuova collaborazione.

Alcuni prodotti sono già preordinabili sul sito online del negozio, reperibile tramite il link in calce all'articolo. La maggior parte del vestiario presenta t-shirt, felpe e maglie della salute a tema, in vendita per circa 6800 yen (60 euro); gli articoli minori invece, come calzini e fascette, sono acquistabili per circa 1800 yen (15 euro).

I prodotti saranno esposti per la prima volta al pubblico durante il Crunchyroll Expo 2019, in programma dal 30 agosto al 2 settembre a San Jose, California.

Essendo la collezione dedicata esclusivamente alla prima serie televisiva di Dragon Ball, non è certo una sorpresa la mancanza di alcuni dei personaggi iconici della saga, esplosa realmente solo dopo la messa in onda di Dragon Ball Z. Uno dei personaggi più cari ai vecchi fan della serie, la giovane Launch, vanterà persino una serie di articoli dedicati.

