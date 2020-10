Dragon Ball: la prima copertina del manga diventa una magnifica statua da collezione

Pubblicata per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump il 20 novembre del 1984, la serie creata da Akira Toriyama, Dragon Ball ha saputo in poco tempo conquistare milioni di appassionati del battle shonen, e per ricordare le origini delle avventure di Son Goku è stata realizzata una bellissima figure da collezione.

L'illustrazione riportata sulla prima copertina della serie originale raffigurava il giovane protagonista, con l'iconica tuta arancione e il bastone magico, mentre cavalcava il grande Drago Shenron, reso molto più piccolo, entrambi disegnati con un'espressione gioiosa, e con lo sguardo di Goku rivolto verso la prima, grande, avventura della sua vita.

Per la nuova serie Dragon Ball Super, lo stesso disegnatore Toyotarō ha cercato di ricreare, con uno stile più moderno, questa illustrazione per la cover del primo volume, nonostante la profonda differenza presente tra le due opere. Allo stesso modo JacksDo Studio ha voluto celebrare la prima copertina dedicandole una statua, che potete osservare nel post riportato in calce alla notizia.

Alta 31 centimetri, la figure è una perfetta e dettagliata riproduzione del disegno originale di Toriyama, e per chi volesse aggiungere alla propria collezione questo prezioso omaggio a Dragon Ball, può giù preordinarlo ad un prezzo di 219 euro, per riceverlo nei primi mesi del 2021. Ricordiamo che Masako Nozawa la doppiatrice originale di Goku, ha compiuto 84 anni, e vi lasciamo ai desideri che i fan della serie vorrebbero vedere realizzati.