Dragon Ball: che cos'è la trasformazione parziale in Super Saiyan?

In più di un'occasione, all'interno di Dragon Ball, è capitato di vedere uno strano fenomeno nei riguardi della trasformazione in Super Saiyan che presentava alcune differenze con la celebre forma. Questa, in particolare, si è fatta conoscere sul web con il nome di "Trasformazione parziale in SSJ".

Ben più di una volta, infatti, abbiamo visto un paio di Saiyan trasformarsi solo parzialmente con alcune caratteristiche fisiche mutare seppur non drasticamente. Che sia durante la Saga di Cell, o in DBS: Broly o persino ancora nel film dedicato a Trunks del Futuro, questa particolare forma ha caratterizzato per diversi istanti i nostri eroi.

In sostanza, dunque, la forma parziale del Super Saiyan consiste, come lo dice lo stesso nome, ad una manifestazione non completa. I capelli assumono la tipica connotazione verso l'alto ma il colore non cambia così come quello degli occhi. La muscolatura viene più accentuata e un'aura dorata appare a circondare il corpo del saiyan con un consueto -ma non drastico- incremento della forza. Per certi versi, dunque, è lo step intermedio tra il Super Saiyan e la forma normale. Curioso, inoltre, è un aneddoto legato alle origini del Super Saiyan che, secondo la tradizione, sarebbe nato quasi per sbaglio da Toriyama e dal suo assistente che volevano guadagnare tempo non dovendo più colorare di nero i capelli del protagonista.

