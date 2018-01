Dragon Ball: cosa ha ispirato il sensei Toriyama nel creare il più famoso manga di sempre?

Qualora tentassimo di compilare una classifica degli anime e manga che hanno influenzato maggiormente il genere shonen, il leggendario brand ideato dafinirebbe subito in prima posizione. Ma cosa ha ispirato il sensei nella creazione del suo ‘ Dragon Ball ’?

In una vecchia intervista, tradotta di recente dall’infaticabile Kazenshuu, il mangaka aveva ammesso il proprio amore per Jackie Chan e quanto questo avesse influenzato la nascita della sua opera più famosa. Ve ne proponiamo di seguito il contenuto.



“Avevo appena concluso ‘Dr. Slump’ e stavo pensando a cosa avrei dovuto trattare nella mia opera successiva. Al tempo ebbi molti incontri con Torishima-san, il mio editore. E in quel periodo andavo matto per i film di Jacky Chan e avevo guardato 'Drunken Master' una dozzina di volte. Dal momento che mi piaceva quel genere di cose, Torishima-san mi suggerì di provare a realizzare un manga di genere shonen basato sul kung-fu, di conseguenza disegnai il one-shot chiamato ‘Dragon Boy’. Quel fumetto ottenne dai lettori un responso incredibilmente positivo, e così decisi di utilizzare quel soggetto per la mia successiva serializzazione.”



Fu dunque il successo di Dragon Boy a spingere il sensei ad investire il proprio tempo in quello che, di lì a poco, sarebbe diventato il più famoso manga di sempre. Il mangaka, al tempo, affermò di voler creare qualcosa di diverso da Dr. Slump e le sue tipiche ambientazioni western, di conseguenza, durante la creazione di Dragon Ball si ispirò a dei racconti popolari cinesi come il famoso romanzo intitolato “Il viaggio in Occidente”, in cui appunto è narrata la storia del singolare Sun Wukong: il re scimmia su cui si basano Son Goku di Dragon Ball e Saiyuki.