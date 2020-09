Dragon Ball, cosa ne pensa l'autore Akira Toriyama della saga di Star Wars?

Star Wars è una di quelle saghe che, nel bene o nel male, tutti conoscono. Nel corso degli anni '80 e '90 la trilogia originale fece impazzire milioni di spettatori e tra i fan, si annoverano anche migliaia di autori di grande successo, tutti ispirati dal lavoro di George Lucas. Tra questi è presente anche l'ideatore di Dragon Ball, Akira Toriyama.

Non tutti lo sanno, ma nel 1999, subito prima dell'uscita nei cinema di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, Toriyama condivise una magnifica illustrazione raffigurante il giovane Anakin Skywalker, scrivendo: "Finalmente un nuovo Star Wars! Adoro questa serie, specialmente l'ambientazione e il design dei personaggi! Mi sono ispirato molto a loro, e non vedo l'ora che esca questo nuovo capitolo!".

Ma a cosa si è ispirato esattamente l'autore? La risposta è presto detta: "Sinceramente, mi interessano davvero poco i personaggi umani. Anche Dart Vader alla fine non mi ha mai detto nulla. Ma il trailer, le ambientazioni, i robot, gli alieni e i cattivi sembrano nuovamente fantastici! Anche gli effetti speciali sembra interessanti, non vedo l'ora di andare al cinema a vederlo!". Parole da vero appassionato, e non a caso l'esplorazione degli universi e i viaggi spaziali sono stati una parte centrale sia di Dragon Ball Z che di Dragon Ball Super.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento! A proposito di Dragon Ball Super poi, vi ricordiamo che sono ora disponibili gli spoiler del nuovo capitolo del manga, e che potete leggere qui il nostro approfondimento sull'ultima uscita.