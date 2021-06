Dragon Ball: cosa ne pensa Toriyama di Vegeta? Ripercorriamo le sue dichiarazioni

Dragon Ball è diventato nel tempo un'icona della cultura anime e manga in tutto il mondo, un'opera che ha contribuito e contribuisce tuttora alla crescita di intere generazioni di appassionati. E parte del successo del franchise è merito dei due protagonisti della serie, Vegeta e Goku.

Ad ogni modo, è diventata celebre l'espressione di Akira Toriyama nei riguardi di Vegeta quando rivelò di non essere un fan del suo stesso personaggio. Più precisamente, l'autore disse quanto segue: "Vegeta? Beh, non mi piace molto, ma è stato decisamente utile averlo intorno. Quando l'ho introdotto non pensavo di farlo diventare un personaggio importante, volevo solo creare qualcosa di unico."

Eppure, il sensei non odia affatto il Principe dei Saiyan, come si evince anche dagli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, anzi, apprezza molto le sue doti da guerriero al punto tale da essere uno dei combattenti che ama di più in assoluto del suo stesso capolavoro. Durante un vecchio Q&A risalente al 2009, infatti, Toriyama rivelò quali sono per lui i suoi 5 guerrieri preferiti e Vegeta rientra tra questi. Mentre Goku domina la top 5, i restanti personaggi sono Piccolo, Mr. Satan e Crilin. Del Principe dei Saiyan e del namecciano, in particolare, aggiunse: "Una coppia che non dice nulla finché non sono costretti a farlo, li stessi che si atteggiano con un alone di superiorità. La loro freddezza è una roba seria."

Parole di rispetto quelle del managaka che rivitalizzano l'immagine del Principe dei Saiyan circa 14 anni più tardi rispetto alla sua storica dichiarazione.