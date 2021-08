Dragon Ball: cosa significa Budokai Tenkaichi? Il segreto del nome del torneo più famoso

Goku e compagni hanno partecipato più volte al torneo di arti marziali in Dragon Ball. Il luogo nelle isole del sud è stato un grande punto d'incontro dove arrivavano marzialisti di ogni genere e specie, pronti a mettere in risalto le loro abilità. Ma vi siete mai chiesti qual è il nome originale del torneo e cosa significa?

Il torneo di Arti Marziali, così tradotto in italiano, in giapponese si chiama Tenkaichi Budokai, un nome che abbiamo sentito molto grazie alla serie di videogiochi Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Analizziamo il nome giapponese e scorporiamolo per capire il significato di Tenkaichi Budokai.

Il nome del torneo in giapponese è 天下一武道会, dove i primi tre kanji corrispondono a Tenkaichi e gli ultimi tre a Budokai. Partiamo proprio da quest'ultimo termine, 武道会, il cui significato è proprio "torneo di arti marziali". La parte del Tenkaichi è invece la più interessante e che purtroppo nelle varie traduzioni è quella che si perde più spesso. Il termine Tenkaichi 天下一 infatti significa "Il più forte del creato", un significato mai proposto nelle varie versioni dell'anime. Tenkai (天下) significa "creato", "tutto ciò che c'è sotto i cieli", mentre ichi (一) è il kanji che indica il numero uno. Pertanto una possibile traduzione del Budokai Tenkaichi sarebbe "Raduno di Arti Marziali dei più forti del mondo".

Un significato molto più altisonante di quello che conosciamo. Avete mai immaginato di vedere il Torneo Tenkaichi ma in versione LEGO?