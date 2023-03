Dragon Ball: un cosplay di Bulma adulta in abito rosso da PAM

Bulma è un personaggio iconico dell'universo di Dragon Ball: è il primo personaggio che incontra Goku durante il suo viaggio per trovare le sette sfere del drago, è il personaggio che supporta sempre tutti nonostante non possa combattere. Nel corso della sua storia, ha avuto un ruolo importante nella serie e ha subito una notevole evoluzione.

Bulma ha iniziato il suo viaggio alla ricerca delle sfere del drago da giovane, incontrando per questo motivo Goku per la prima volta. All'epoca, Bulma era una ragazza viziata e capricciosa che voleva solo trovare le sfere del drago per soddisfare i propri desideri. Tuttavia, grazie all'influenza di Goku e degli altri personaggi, Bulma ha iniziato a diventare più maturo e responsabile.

Nella sua storia, Bulma ha avuto un ruolo importante nella creazione e sviluppo di molte delle tecnologie presenti nell'universo di Dragon Ball, come il radar delle sfere del drago e tante altre. Da adulta, Bulma è diventata un personaggio molto rispettato nel mondo di Dragon Ball. Ora è una scienziata e imprenditrice di successo, che dirige la Capsule Corporation, e ciò l'ha portata ovviamente ad abbandonare i panni da ragazzina, crescendo e maturando nonostante il carattere comunque particolare ed egoista.

In Dragon Ball Z, durante la saga di Majin Bu, si vede in una delle sue situazioni più mature e adulte, continuando a supportare il gruppo di protagonisti. Ormai giunta ai 40 anni, Bulma si presenta con un taglio di capelli corto e con un vestito rosso e un foulard giallo, stessi abiti ripresi da PAM in questa foto. Questo cosplay di Bulma adulta da Dragon Ball Z propone bene il personaggio, sempre però con le sfere del drago a portata di mano.

