Dragon Ball: un cosplay di Bulma coniglietta come agli albori

Sicuramente ci sono stati molti eventi che hanno segnato la vita di Goku. Il saiyan può ricondurre tutta la vita che ha fatto all'incontro con Bulma all'inizio di Dragon Ball. Fu proprio la giovane inventrice della Capsule Corporation a incentivare il ragazzino a scoprire il mondo, affrontando sfide che prima poteva soltanto sognare.

L'inizio del viaggio di Goku e Bulma è stato costellato di pericoli ma anche di momenti simpatici e figli di quei tempi. Tra questi non si può ricordare il problema di vestiario che Bulma ebbe nella prima saga di Dragon Ball quando, poco dopo aver conosciuto Oolong, fu costretta a cambiarsi d'abito e a scegliere un costume da coniglietta in stile Playboy che il maialino aveva nel camper. In quel frangente, durato davvero poco - pochissimi capitoli ed episodi di Dragon Ball - nacque una delle Bulma più rappresentate nel mondo dei cosplay.

E proprio a questo proposito, la cosplayer Mel ha proposto ai suoi fan un cosplay di Bulma coniglietta, quindi con corpetto nero, orecchie sulla testa, calze a rete, colletto e fiocco rosso. Chissà se anche lei verrà scambiata per un membro della banda del coniglio, ottenendo tutto ciò che vuole come capitò brevemente anche alla Bulma dell'anime.