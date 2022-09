Dragon Ball: un cosplay di Bulma coniglietta come all'inizio della serie

Ora Bulma è una geniale inventrice, il cui ruolo però è diventato molto secondario. In Dragon Ball Super, non appare tanto dato che le battaglie dove Goku e Vegeta sono protagonisti le impediscono di partecipare troppo all'azione. Ormai compare in fasi non principali come in Dragon Ball Super: Super Hero, non come all'inizio del manga.

Infatti la saga di Dragon Ball partì proprio grazie a lei, grazie a questa ragazza di città intelligente e coraggiosa ma anche presuntuosa, che si gettò a capofitto in un'avventura che la portò a incontrare Goku, un ragazzino che viveva tra le montagne in solitudine. Fu quella prima saga a vedere Bulma protagonista di Dragon Ball, come non è più successo in futuro. Non si possono dimenticare le prime scene, anche se a bassa intensità rispetto alle battaglie adrenaliniche della saga Z.

E tutti ricorderanno l'incontro con Olong e ciò che ne conseguì, come l'esordio nel manga di Bulma versione coniglietta come in questo cosplay realizzato da Sailor Scholar. Prendendo quell'abito dall'armadio di Olong, la cosplayer ha ricreato uno degli abiti più famosi dell'inventrice, nonostante non sia stato indossato per tanto tempo. Ecco un altro cosplay di Bulma da giovane per ricordare i bei vecchi tempi della serie.