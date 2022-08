Dragon Ball: un cosplay di Bulma coniglietta con un mitra pronto a essere usato

Adesso Goku è uno dei guerrieri più potenti dell'universo. Il saiyan ha rapporti con divinità di ogni tipo e ha a che fare con nemici provenienti da altri universi e dimensioni, mettendosi sempre alla prova. Ormai questa è la normalità per Dragon Ball Super, ma all'inizio dell'opera di Toriyama ovviamente non era così.

È stato un viaggio di formazione quello del giovane saiyan che, inizialmente, era circondato soltanto da montagne e natura, in una vita solitaria che non riusciva a metterlo alla prova. La scoperta del mondo è arrivata con la conoscenza di Bulma, una giovane ragazza di città, bella ma anche geniale inventrice, che portò Goku in giro sulla sua moto della Capsule Corporation. La volontà di recuperare le sette sfere del drago ha consentito l'inizio di Dragon Ball, in un viaggio che dura ancora oggi.

Nonostante ormai Bulma compaia poco in Dragon Ball, rimane comunque la protagonista femminile della serie. Ci sono stati molti momenti con lei al centro delle vicende, in particolare alcune comiche e piccanti. Ad esempio si ricorda sempre quel momento in cui fu costretta a indossare i particolari vestiti di Olong, ripresi da questo cosplay di Bulma coniglietta realizzato da Gun Waifu. Per l'occasione, questa Bulma porta con sé un mitra, protagonista di tante gag durante la serie.

