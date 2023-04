Dragon Ball: un cosplay di Bulma coniglietta in posa con corpetto e calze

Quando si pensa a manga o anime iconici e che hanno segnato davvero non soltanto l'industria ma l'intero settore dell'intrattenimento, non si può non pensare al grande successo Dragon Ball di Akira Toriyama. Sebbene sia ricordato principalmente per Dragon Ball Z, sono le prime saghe della serie ad aver gettato le basi di quest'avventura epica.

Le prime fasi di Dragon Ball hanno visto il giovane Goku viaggiare per il mondo alla ricerca delle sette sfere del drago, che possono essere utilizzate per esprimere un desiderio. Nel corso delle sue avventure, Goku incontra numerosi personaggi interessanti, tra cui Bulma, la ragazza che lo spinge a intraprendere questo percorso.

Bulma è una brillante inventrice e scienziata che incontra Goku all'inizio della serie mentre cerca la sfera del drago che possedeva suo nonno. Lei e Goku si uniscono poi nella loro ricerca e diventano amici. Bulma è nota per la sua personalità forte e indipendente, ma anche per la sua bellezza. Inoltre, ha un'ampia collezione di abiti e non esita a mostrarla durante le sue avventure.

I cosplay di Bulma vestita da coniglietta sono diventati molto popolare tra le cosplayer di Dragon Ball e sono tante a riproporlo. In questo costume, Bulma indossa un abito da coniglietto nero con le orecchie e il corpetto sul quale c'è un cespuglietto bianco che fa da coda, i due elementi principali del costume. Ci sono poi le calze blu, il colletto con il papillon rosso e due scarpe con tacchi a spillo che elevano la femminilità. A presentarla stavolta è la cosplayer Starbuxx che si mette in posa in queste quattro foto in basso.

Un cosplay che fa tornare agli esordi di Dragon Ball e accentua l'effetto nostalgia per la serie.