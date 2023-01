Dragon Ball: un cosplay di Bulma coniglietta con la sua sfera del drago

Chiunque abbia avuto a che fare con il mondo dei manga e degli anime, o anche chi solo abbia avuto una TV negli anni '90 e 2000 e si sia ritrovato a fare zapping passando per Italia 1, è probabile che abbia avuto a che fare con uno dei prodotti più famosi al mondo: Dragon Ball. Le battaglie di Goku compongono una storia epica e irripetibile.

Nella mente di tutti è ben impressa la fase di Dragon Ball Z, quella che portò i protagonisti - Goku in primis - a prendere contatto con avversari sempre più forti, anche galattici e quasi divini per certi versi. Ma nulla di questo sarebbe nato se, in quel primissimo episodio della prima serie, ormai bistrattata, non ci fosse stato il fatidico incontro con Bulma, una ragazza di città che scoprì il segreto delle misteriose sette sfere del drago e decise di avventurarsi in un viaggio per un desiderio apparentemente frivolo.

Pur con tutti i suoi dubbi, l'ingenuità di Goku e la voglia di scoprire il mondo lo hanno portato a fare sempre più incontri e a migliorarsi. Ci sono stati tanti avversari, alcuni dei quali sono di grande importanza, altri di poco conto. Per esempio c'era la banda del coniglio in un piccolo villaggio, con Bulma che proprio in quel frangente si ritrovò vestita come loro e fu giudicata un membro del gruppo di criminali.

In realtà, come ben noto, fu Olong a prestarle quella uniforme alla Playboy. Magari l'ha prestata anche a Shino Zaki, una cosplayer che ha presentato al suo pubblico su Instagram un cosplay di Bulma coniglietta con una sfera del drago tra le mani, quella con quattro stelle appartenente al nonno di Goku. Vi piace? Oppure preferite questo cosplay di Bulma con i vestiti rosa originali dell'inizio del manga?