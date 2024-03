Dragon Ball: un cosplay di Bulma con il suo formidabile Dragon Radar

Scienziata, ingegnere e inventrice: Bulma è questo e tanto altro in Dragon Ball, una figura indispensabile che viene aiutata da Goku nella ricerca delle mistiche Sfere del Drago. Sebbene non prenda mai parte agli scontri corpo a corpo, la sua presenza è essenziale per la storia di Akira Toriyama, tanto da guadagnarsi il ruolo di protagonista femminile della prima parte del manga.

È invenzione di Bulma il Dragon Radar, un dispositivo futuristico a dir poco geniale: ha la forma simile ad un orologio tascabile e con un semplice tocco è possibile individuare la posizione delle sfere del drago. La stessa Bulma scopre che, riunendo tutte le sette sfere, è possibile invocare il drago Shenron ed esaudire un desiderio, facendo del Dragon Radar una risorsa preziosissima. Diamo un'occhiata al personaggio nella riproduzione fedele della cosplayer elveldis.

In questo cosplay di Bulma da Dragon Ball, il personaggio prende vita con il suo look sbarazzino e il formidabile Dragon Radar alla mano. I lunghi capelli azzurri sono legati in una treccia alta, decorata da un grazioso fiocco rosso. Questa versione della scienziata è differente a quest’altro cosplay di Bulma da Dragon Ball Z, confermando il fatto che la ragazza è il personaggio che cambia acconciatura e outfit più volte nel corso della serie.

Non si fa spaventare facilmente dalle avversità e affronta ogni situazione con coraggio, ma c'è anche un lato più tenero e affettuoso di Bulma che emerge quando si tratta dei suoi amici e della sua famiglia. È una persona leale e premurosa, pronta a sacrificare tutto per coloro a cui tiene di più. Conoscete il nome della mamma di Bulma in Dragon Ball? Non è una presenza costante nella serie anime, ma il suo ruolo nella giovane eroina è essenziale.