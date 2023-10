Dragon Ball: un cosplay di Bulma dell'italiana SoryuGeggy vi farà ricordare i vecchi tempi

Dragon Ball è uno degli anime più noti al mondo, e chi è cresciuto negli anni '90 si è goduto anche le prime avventure di Goku. Prima che la serie virasse verso una direzione incentrata sul combattimento, particolarmente resa nota dal passaggio alla serie Z, c'era molta più spensieratezza e voglia di viaggiare per questo grande mondo.

Goku non sapeva nulla di ciò che ci fosse al di fuori delle sue montagne, un luogo pacifico dove poteva allenarsi e cacciare ogni giorno senza alcun pericolo o particolare problema, vista anche la sua forza particolarmente spiccata. Deve però a Bulma la possibilità di aver scoperto qualcosa di più, essendo stata lei a portarlo via da quel luogo selvaggio e isolato per fargli scoprire il mondo di Dragon Ball.

La loro prima avventura li portò in tanti luoghi alla ricerca delle varie Sfere del Drago, e così Goku iniziò a farsi qualche amico e a imbattersi in nuovi rivali da battere. In uno di questi frangenti, un brutto scherzo tirato da Olong obbligò Bulma a vestirsi da coniglietta, usando uno dei pochi abiti a disposizione del maialino antropomorfo in grado di trasformarsi.

E così nacque bunny Bulma, una versione della ragazza diventata quasi più popolare di tutte le altre versioni della donna che, in anni di pubblicazione e maturazione, di outfit e stili ne ha presentati parecchi in Dragon Ball. Anche l'italiana Soryu Geggy pone l'accento su questa versione con un cosplay di Bunny Bulma bello ma anche nostalgico, con il suo corpetto nero, calze e orecchie da coniglietta.

C'è anche Bulma vestita di rosa dall'inizio di Dragon Ball, oppure altri personaggi con questo cosplay di C18.