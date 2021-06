Dragon Ball: un cosplay di Bulma alla ricerca delle Sfere del Drago da giovane

Di Bulma ne abbiamo viste tante nel corso di Dragon Ball. Akira Toriyama non si è mai fermato con un unico design per la protagonista femminile che, ritrovandosi in avventure nei luoghi più disparati e in diversi momenti, ha assorbito le mode del tempo e le svariate necessità per presentarsi ai lettori e spettatori con outfit sempre diversi.

La versione più famosa della ragazza è sicuramente quella di Bunny Bulma ritratta in svariati cosplay. I fan di Dragon Ball apprezzano moltissimo questa versione che in realtà non è apparsa moltissimo nel manga e nell'anime. Tuttavia le varie modelle professioniste e quelle amatoriali non si sono limitate a quegli abiti particolari, spaziando su tutto il fronte del vestiario e presentando anche una Bulma incinta da Dragon Ball Super.

In questi giorni invece una ragazza francese ha deciso di dare vita sempre a una Bulma giovane e in ballo con i suoi primissimi viaggi nel mondo di Dragon Ball, ma con abiti più adatti all'esplorazione. In basso possiamo vedere le foto di Pichu con il cosplay di Bulma giovane in giacca rossa e cappellino, gli stessi indossati quando incontrò Oolong in un villaggio sperduto. Grazie al radar cercasfere sembra aver trovato una delle preziose Sfere del Drago. Vi è piaciuta questa interpretazione?