Dragon Ball: un cosplay di Bulma con il suo storico vestito da coniglietta

La storia di Dragon Ball è la storia di Goku. Quel bambino selvaggio che ha pian piano scoperto il mondo, dopo un'infanzia e una prima adolescenza passate in un isolamento naturale, si è aperto a ciò che c'era fuori dalle montagne grazie all'incontro con una ragazzina bella ma viziata, proveniente da una città molto lontana.

Quindi, mentre Goku ha avuto il ruolo di protagonista di Dragon Ball fin da subito, il posto di protagonista femminile - oltre che importantissimo personaggio di supporto nel corso di tutta la serie - è stato assegnato a Bulma, uno dei personaggi più iconici e amati non soltanto di Dragon Ball ma di tutto il mondo di manga e anime. Sebbene sia famosa per la sua intelligenza e per essere una brillante inventrice, uno degli aspetti distintivi di Bulma è il suo abbigliamento eccentrico e audace.

Bulma cambia spesso abiti durante la serie, simbolo della fantasia di Akira Toriyama che cerca di tenere la sua eroina al passo con i tempi. Uno dei suoi costumi più noti è il vestito da coniglietta, indossato soltanto una volta. Questo outfit è diventato un'icona nella cultura pop, ed è spesso associato a Playboy, e proprio per questo Toriyama decise di farlo indossare anche a Bulma durante una delle primissime saghe di Dragon Ball. Il vestito da coniglietta consiste in un corpetto corto, aderente e di colore nero, con una coda di coniglio e un paio di orecchie abbinate, delle calze blu, scarpe con i tacchi, polsini e colletto. È un look audace e giocoso che esprime il lato vivace e affascinante della personalità di Bulma.

È stato apprezzato così tanto che ormai tante cosplayer la portano in dote al proprio pubblico. Lo stesso ha fatto Andrasta con il suo cosplay di Bunny Bulma, con i capelli azzurri che brillano e poi il resto del costume che ormai è molto ben conosciuto. Ecco invece un cosplay di Bulma adulta in abito rosso.