Dragon Ball: un cosplay di Bulma ci fa tornare alla ricerca delle Sfere del Drago

Dragon Ball è noto a tutti per le famose battaglie, tra cui quella di Goku e Vegeta, o quella di Goku e Freezer su Namek e che fece assurgere la storia di Akira Toriyama all'Olimpo dei manga. Ma Dragon Ball è anche altro, come ad esempio la ricerca delle Sette Sfere del Drago, gli oggetti che hanno dato inizio alla grande avventura di Goku e Bulma.

Anche se la prima fase del manga è stata breve, Bulma ha sfoderato tantissimi vestiti. Quando incontrò Goku infatti, Bulma indossava un abito rosa, passando poi per tanti altri come anche il famoso abito che le prestò Olong, quello da coniglietta. Ma ci sono anche altri abiti che vengono presi poco in considerazione nel mondo dei cosplay.

La cosplayer Mangoecos ha però scelto uno di questi outfit meno famosi per creare un suo cosplay di Bulma, con un piccolo tocco di Halloween. La scorsa settimana infatti, sul suo profilo Instagram, Mangoecos ha postato la foto che vedete in basso con Bulma vestita con maglia bianca, pantaloncini corti, un giubbotto e cappellino rosso col suo nome. Sotto al braccio sinistro ha la Sfera del Drago dalle quattro stelle, anche se in realtà è una zucca intagliata.

Il vestito è quello che indossò durante uno dei primi incontri con il maialino Olong, vi ricordate quelle scene degli inizi di Dragon Ball?