Dragon Ball: questo cosplay di Bulma e Trunks vi conquisterà

I protagonisti di Dragon Ball sono partiti da giovani, con Goku e Bulma in primis che diedero vita a un'avventura infinita, ancora in corso. Saga dopo saga però sono cresciuti, il tempo passava e li abbiamo potuto quindi vedere non solo nella semplice fase adolescenziale, ma anche in quella adulta. E ciò li ha portati a diventare genitori.

Dopo Goku, anche Bulma ha messo su famiglia con Vegeta, che all'epoca lasciò allibiti i fan di Dragon Ball che pensavano a una coppia con Yamcha. Durante l'arco degli androidi nacque così il piccolo Trunks che diverrà poi fondamentale con la sua versione del futuro e con quella da ragazzino nell'arco di Majin Bu.

Contrariamente ai cosplay sexy di Bulma che circolano in giro e sono tra i più gettonati tra le modelle e cosplayer, una ragazza ha deciso di omaggiare questa Bulma versione madre con Trunks bebè, come potete vedere nelle foto in calce. Purtroppo non la pagina non segnala il nome della cosplayer, ma le foto scelte sicuramente faranno intenerire molti fan di Dragon Ball. Il vestito scelto di Bulma ricade ovviamente su quello dell'arco degli androide, con capelli corti, maglietta rossa e un giubbino.

Ovviamente non mancano i cosplay sexy di Bulma come quello da coniglietta di Darshelle.